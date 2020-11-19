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Başkan Erdoğan TİM heyetini kabul etti: Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokuyoruz

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Giriş: 19.11.2020 18:52
Güncelleme:19.11.2020 18:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Burada konuşan ve flaş mesajlar veren, “Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokuyoruz” dedi.

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