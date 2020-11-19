Gülle, Türk ihraç mallarını, ülkemizin alamet-i farikası haline getirmek için var güçleri ile çalıştıklarına vurgulayarak, TİM olarak ihracatta başlattıkları yeni seferberlikle ilgili beklentilerini şöyle sıraladı:

"Dış ticaret rejimi ve kambiyo rejiminin; şeffaf, anlaşılır olması, çok sık değil az ve öz değişiklik yapılması. Başkanmızın sık sık çizdiği gibi, sürekli yükselen değil, öngörülebilir bir kur seviyesi için piyasa dinamikleri ile eş anlı yürüyen bir ekonomi yönetimi, güveni tesis eden yeni bir yaklaşım. Eximbank ve ihracatın finansmanını sağlayan kurumlara sürekli destek ve kaynak sağlanması. Ülkemizin tedarik ve dış satım imkanını artırılabilmesi için, etkin ve rekabetçi bir lojistik ağı. Merkez Bankamız ve kamu bankalarıyla sürekli koordinasyon içinde olmak, ayda bir kere karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak. Dijital altyapı ve otomasyon sistemleri ile ilgili olarak acil yatırımların yapılması. Bu hususlarda, Başkanmızın engin vizyonu yanında hükümetimizin hassasiyetinin de farkındayız. Başkanmızın bu kritik dönemde, ihracata ve alın teri döken ihracatçıya desteklerinin, önceden olduğu gibi bundan sonra da durmaksızın devam edeceğinden şüphemiz yok."