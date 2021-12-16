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Başkan Erdoğan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü

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Giriş: 16.12.2021 21:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.

TÜRKSAT 5-B UYDUSUNUN UZAYA FIRLATILMA SÜRECİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Videokonferansta, Türkiye'nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

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