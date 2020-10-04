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Başkan Erdoğan 'Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

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Giriş: 04.10.2020 16:59
Güncelleme:04.10.2020 17:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temel atma törenine de katıldığı, yapımı devam eden 'Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Başkna Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kasımpaşa'ya geçti.

Tersane İstanbul Projesi'ne yönelik incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

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