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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

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Giriş: 10.09.2023 10:23
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
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