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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi

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Giriş: 28.04.2022 22:45
Güncelleme:28.04.2022 23:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından ağırlandı.
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