28 Nisan 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından ağırlandı.