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Başkan Erdoğan Sırbistan'dan ayrıldı!

Başkan Erdoğan Sırbistan'dan ayrıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 21:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Sırbistan'da programını tamamladı. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan “TUR” uçağı Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalandı. Başkan Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve diğer yetkililer uğurladı.
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