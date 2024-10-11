Başkan Erdoğan Sırbistan’dan ayrıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Sırbistan'da programını tamamladı. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan “TUR” uçağı Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalandı. Başkan Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve diğer yetkililer uğurladı.

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