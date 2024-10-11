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Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Vucic'ten karşılama

Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Vucic'ten karşılama

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 10:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. Erdoğan'ın ziyaretinde gündemde; ikili ilişkiler, Balkanlar'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor. Öte yandan Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
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