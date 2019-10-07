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07.10.2019
Başkan Erdoğan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'a ulaştı. Erdoğan'ın uçağı Sırbistan'a iniş yaptı. Başkan Erdoğan Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı. Başkan Erdoğan için daha sonra Sırbistan Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.
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