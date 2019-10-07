Başkan Erdoğan Sırbistan'da böyle karşılandı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'a ulaştı. Erdoğan'ın uçağı Sırbistan'a iniş yaptı ve Başkan Erdoğan Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.