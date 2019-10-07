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07.10.2019
Başkan Erdoğan Sırbistan'da böyle karşılandı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'a ulaştı. Erdoğan'ın uçağı Sırbistan'a iniş yaptı ve Başkan Erdoğan Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.
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