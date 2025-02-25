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Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!

Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 19:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Vucic’in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti.
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