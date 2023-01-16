16 Ocak 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Barışın tesisi için arabulucu olmaya hazırız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Görüşmede Başkan Erdoğan, Putin’e Ukrayna ile Rusya arasındaki barışın tesisi için arabulucu olmaya hazır olduğunu bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.
TAHIL KORİDORU VE AMONYAK İHRACI
Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye'de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.
"KALICI BARIŞ İÇİN ARABULUCU OLMAYA HAZIRIZ"
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını iletti.