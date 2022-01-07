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Başkan Erdoğan paylaştı: Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost...

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Giriş: 07.01.2022 21:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Diğer yandan Başkan Erdoğan merkezin maskotu olan Maylo isimle köpekle de yakından ilgilendi. Erdoğan, Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin yaralanmasının ardından belediyelere barınak kurulması talimatı vermişti.
Başkan Erdoğan paylaştı: Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tanıştığımız sevimli bir dost...
Başkan Erdoğan paylaştı: Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost...
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