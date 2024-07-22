Başkan Erdoğan Özgür Özel ile ne konuştu? Özgür Özel o anları anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile uzun uzun sohbet etmiş, ne konuştukları merak konusu olmuştu. Özel o anları anlattı. Dikkat çeken mesajlar verdi.

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