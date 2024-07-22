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Başkan Erdoğan Özgür Özel ile ne konuştu? Özgür Özel o anları anlattı

Başkan Erdoğan Özgür Özel ile ne konuştu? Özgür Özel o anları anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 14:38
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile uzun uzun sohbet etmiş, ne konuştukları merak konusu olmuştu. Özel o anları anlattı. Dikkat çeken mesajlar verdi.
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