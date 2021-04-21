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Başkan Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi

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Giriş: 21.04.2021 21:36
Güncelleme:21.04.2021 21:39
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı.

Önemli kabule ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.

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