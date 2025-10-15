Başkan Erdoğan net mesaj: Türkiye ehil ve emin ellerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı olarak uyum içinde olduklarını belirterek "Ana muhalefet partisiyle aramızdaki ufuk vizyon zihniyet farkı yaşanan her gelişmede kendini daha net belli ediyor. Milletim şunu bilsin, dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...