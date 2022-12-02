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Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu: Türkiye’yi kül katmanıyla örtmeye çalışanlar başaramayacak!

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Giriş: 02.12.2022 21:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar." dedi. Türkiye'nin yeni projelerine değinen Başkan Erdoğan "Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.
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