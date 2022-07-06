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Başkan Erdoğan NATO'daki o diyalogu anlattı! FETÖ ve PKK artık NATO kayıtlarına geçti

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Giriş: 06.07.2022 20:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski belediye başkanlarıyla düzenlenen "Vefa Toplantısı" adlı programda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enflasyonun şubat ya da mart ayında kontrol altına alınacağının altını çizerken "Hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan NATO Zirvesi'nde yaşanan diyaloga değinen Erdoğan "PKK, FETÖ gibi terör örgütleri NATO kayıtlarına girmiştir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik." ifadelerini kullandı. Çankırı Dodurga'da yapılan seçimleri AK Parti'nin yüzde 87'lik oy oranıyla kazanması hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Bu sonuçlar Anadolu irfanının göstergesidir" dedi. İşte detaylar...
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