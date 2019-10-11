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11.10.2019

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek |Video

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Stoltenberg'ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Öte yandan saatler 14'ü gösterdiğinde Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. O görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında anlattı

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