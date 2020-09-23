Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası ilk açıklama

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.