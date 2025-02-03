Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 1381 engelli öğretmen atanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Engelli öğretmenlerimizin istihdamı konusunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir müjde vermek istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek” açıklamasında bulundu.