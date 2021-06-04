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Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı

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Giriş: 04.06.2021 20:40
Güncelleme:04.06.2021 20:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada "Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı" dedi.

"Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."

"TOPLAM 4 BİN MEGAVATLIK YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMINI HAREKETE GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız." dedi.

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