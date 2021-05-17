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Başkan Erdoğan 'müjdeli haber' diyerek açıkladı: PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü

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Giriş: 17.05.2021 20:21
Güncelleme:17.05.2021 20:36
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in MİT tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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