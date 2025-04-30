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Başkan Erdoğan: Muhalefetin tarzı siyasi beleşçilik

Başkan Erdoğan: Muhalefetin tarzı siyasi beleşçilik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 13:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in FETÖ'cülerin üfürüğüyle siyaset yaptığını vurgularken CHP'nin sahtekarlar tarafında ahtapot gibi sarıldığını vurguladı. Muhalefetin tarzının siyasi beleşçilik olduğunun altını çizen Erdoğan, İmamoğlu'nun oteldeki görüntülerine ilişkin 'Sözde şeffaf olacaklardı ama bunlar bantçı oldu' dedi.
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Başkan Erdoğan: Muhalefetin tarzı siyasi beleşçilik
Başkan Erdoğan: Muhalefetin tarzı siyasi beleşçilik
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