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Başkan Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazandı

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Giriş: 15.07.2020 16:46
Güncelleme:15.07.2020 16:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda şehit ailelerine hitap etti. Başkan Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı." dedi.

Erdoğan, "O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır." dedi.

"36 ÜLKEDE FİTNE YUVALARININ KAPANMASINI SAĞLADIK"

FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"NAKDİ DESTEK UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de desteklemek amacıyla vakfımız kaynaklarıyla aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı, vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam ettirmeyi kararlaştırdık."

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