16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Milletim teröristlerle kol kola gezenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir

Başkan Erdoğan: Milletim teröristlerle kol kola gezenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2023 20:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da düzenlenen iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor." dedi. “Terör Türkiye'nin emperyalistlerin başına bela ettiği en büyük beladır.” ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, “Terör ile güvensizlik ortamı hep birilerini besledi. Yatırım gelmeyince ekonomik büyüme olmadı. İşsiz kalan gençlerimiz terör örgütlüleri için kolay lokma haline geldi. Terör meselesi kesin olarak çözülmeden ülkemizin huzura kavuşması, hedefine ulaşması mümkün değildir.” mesajını verdi. Seçim için sandıklara gidin çağrısında da bulunan Başkan Erdoğan, "Milletim teröristlerle kol kola gezenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir" şeklinde konuştu.
Milletim gereken dersi verecektir
"Milletim gereken dersi verecektir"
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona çok sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona çok sert sözler!
Bahçeli’den tepki: İftira atıyorlar!
Bahçeli'den tepki: İftira atıyorlar!
7’li koalisyonun üst aklı mı var? Anketler ne diyor?
7'li koalisyonun "üst aklı" mı var? Anketler ne diyor?
Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e sert tepki!
Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e sert tepki!
Tunceli teröristlerden temizlendi!
Tunceli teröristlerden temizlendi!
7’li koalisyondan IMF ile görüşme sinyali!
7’li koalisyondan IMF ile görüşme sinyali!
Fuat Oktay gençlerle sahurda buluştu
Fuat Oktay gençlerle sahurda buluştu
TCG Anadolu’da nefes kesen anlar
TCG Anadolu'da nefes kesen anlar
Çavuşoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Çavuşoğlu, sahurda gençlerle buluştu
PKK’lı hainlerden alçak provokasyon!
PKK'lı hainlerden alçak provokasyon!
PKK’nın tek umudu Kılıçdaroğlu’nun kazanması
PKK’nın tek umudu Kılıçdaroğlu’nun kazanması
Daha Fazla Video Göster