16 Nisan 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan: Milletim teröristlerle kol kola gezenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da düzenlenen iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor." dedi. “Terör Türkiye'nin emperyalistlerin başına bela ettiği en büyük beladır.” ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, “Terör ile güvensizlik ortamı hep birilerini besledi. Yatırım gelmeyince ekonomik büyüme olmadı. İşsiz kalan gençlerimiz terör örgütlüleri için kolay lokma haline geldi. Terör meselesi kesin olarak çözülmeden ülkemizin huzura kavuşması, hedefine ulaşması mümkün değildir.” mesajını verdi. Seçim için sandıklara gidin çağrısında da bulunan Başkan Erdoğan, "Milletim teröristlerle kol kola gezenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir" şeklinde konuştu.