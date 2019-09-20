Başkan Erdoğan: Millet Bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkış | Video

İstanbul'daki 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Ülkemizde şehircilik alanında çok ciddi bir hassasiyetin gelişmesini görmekten mutluluk duyuyorum. Betonlaşmaya karşı bir çıkış, işte Millet Bahçeleri bir çıkış olduğu gibi bütün ailelerin, çocukların gerçekten yatıp, yuvarlanabilecekleri yerler ve onların da bir köşesinde millet kıraathaneleri olsun ki, oralara gelsinler kitaplarını okusunlar, derslerini çalışsınlar istiyoruz." dedi.