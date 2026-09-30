-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
455 bin 758 yatırımcı için yeni dönem: Erdoğan'dan fon sürecine DDK talimatı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

455 bin 758 yatırımcı için yeni dönem: Erdoğan'dan fon sürecine DDK talimatı

Fon soruşturmasında devletin yol haritası netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ekonomi eş güdüm toplantısının ardından, tasfiye sürecinin koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve Devlet Denetleme Kurulu (DDK) inceleme başlattı. SPK'nın verilerine göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükselirken Erdoğan, "Biz yanlış yapanlarla, nefsine yenik düşenlerle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" mesajını verdi.

Boşanma sonrası nafakada yeni dönem: AYM'den "süresiz" hükmüne iptal
Sonraki Video
Boşanma sonrası nafakada yeni dönem: AYM'den "süresiz" hükmüne iptal
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar