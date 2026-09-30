455 bin 758 yatırımcı için yeni dönem: Erdoğan'dan fon sürecine DDK talimatı

Fon soruşturmasında devletin yol haritası netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ekonomi eş güdüm toplantısının ardından, tasfiye sürecinin koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve Devlet Denetleme Kurulu (DDK) inceleme başlattı. SPK'nın verilerine göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükselirken Erdoğan, "Biz yanlış yapanlarla, nefsine yenik düşenlerle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" mesajını verdi.