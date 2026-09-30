Melis Sandal ve babası hakkında yakalama kararı: Mustafa Sandal'ın eşi yurt dışından döndü mü?

Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Erdin Özel, Emir Münür Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Volkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rad adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı ve mal varlıklarına tedbir konulduğu bildirildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Melis Sütşurup Sandal'ın soruşturma öncesi 11 milyar lirayı aşan çıkış yaptığının belirlendiğini aktararak, "Akıllardaki en büyük soru, Dubai'den geri gelecek mi?" ifadelerini kullandı.