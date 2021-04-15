Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özbek Otağı’nda iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi. İftar yemeği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özbek Otağı'nda iftar yaptı.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi" denildi.