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Başkan Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesi! Bakan Güler’den önemli açıklama

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Giriş: 21.06.2023 12:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye’de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesrur Barzani’yi kabul etti. Görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Terörler mücadele sürecek görüşmenin olumlu sonucu olacak.” dedi.
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