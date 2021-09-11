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Başkan Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın Nesli şiirini okudu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.09.2021 22:02
Güncelleme:11.09.2021 22:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Müzesi'nde "Gençlerle Şiir Gecesi" programında buluştu. Başkan Erdoğan, programda Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın Nesli şiirini okudu. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şiir programında şu ifaderleri kullandı:

"ZULMÜ ALKIŞLAYAM" ŞİİRİNİ OKUDU

Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam şiirinin okuyan Başkan Erdoğan, "Bende derin hatırası olan bir şiir bu. O da öğrencilik yıllarımda liselerarası şiir okuma yarışmasıydı ve o yarışmasında ben de Profesör Doktor Osman Öztürk hocam bana bu şiiri okumamı tavsiye etmişti.
Bu şiirle orada 1. oldum. Ama şiire başlarken, o zamanlar 'kaynana zırıltısı' diye çevrilen, insanların eğlendiği bir zırıltı vardı. Bana şiir okutmamak için ellerinden geleni yaptılar. Baktım ki bırakmayacaklar, jüri de güçlü bir jüri. Bunlar bırakmayınca bende kablolu mikrofon, mikrofonu yere koydum, şiiri mikrofonsuz okumaya başladım. Bu defa, şiiri bitirdim, tam tersine aynı salon döndü ve bir alkış tufanıyla birlikte jüri açıklamayı yaptıktan sonra benim birinciliğimi orada ilan etti. Bütün mesele yaşamak, yaşayarak okumak ve sonrasında tabii dinletmek. Hamd olsun, yazmadım ama okudum." ifadelerini kullandı.

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