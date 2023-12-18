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Başkan Erdoğan Macaristan’a gidiyor! 100 yıllık dost 2 ülke

A Haber
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Giriş: 18.12.2023 08:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Macaristan'a bir ziyaret düzenleyecek. Başkan Rrdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşecek. Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılına denk gelen ziyarette 16 anlaşma imzalanacak.
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