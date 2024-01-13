Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir güvenlik toplantısı yapılacak. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda 9 askerimizin şehit olmasının ardından bölgeye kapsamlı bir harekat planı masaya yatırılacak.

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