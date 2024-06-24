Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti'nin yol haritası belirlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK bugün toplanacak. Başkan Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan belediye başkanları istişare ve değerlendirme kampı da masaya yatırılacak izlenecek yol haritası belirlenecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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