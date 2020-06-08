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Başkan Erdoğan, Libya'daki son gelişmeleri anlattı

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Giriş: 08.06.2020 23:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Hafter'e karşı kazanılan zaferi değerlendirdi. Bugün ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Libya konusunun 1.derece önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, ''Birçok yer geri alındı. En hayatı yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğal gaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor.'' ifadelerini kullandı. .
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