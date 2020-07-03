Başkan Erdoğan Levent Camii temel atma töreninde | VİDEO

Son dakika haberi... Süleymaniye'den esinlenerek tasarlanan Levent Camii'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını koyalım. Dedik ki, adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Levent Camii'nin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Camisi'nin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atılıyor.

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camisi'nin temel atma töreni, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

HENDEK'TEKİ PATLAMA

Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıklarımız kurumlarımız yoğun bir çalışma içindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır.

Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz.

LEVENT CAMİSİ

İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır.

Levent Camimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza Merkez Bankası yönetimine teşekkür ediyorum.

İnsan için geride bıraktığı her ese önemlidir ama Allah için yapılan eserlerin yeri ayrıdır.

Camiler sadece ve sadece Allah rızası için inşa edilen eserlerdir.

Rabbimiz camileri Allah'ın adı anılan namaz kılınan evler olarak tarif ediyor.

Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız.

LEVENT CAMİİ'NİN ADINI AÇIKLADI: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ

Şimdi merak ediyorsunuz, Levent Camii'nin adı ne olacak? Leventler buradan geçti dedik ya, öyleyse baş leventin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun. Demokratik bir hareket de yapabiliriz, kabul edenler-etmeyenler diye.

2022'nin sonunda bitirme sözünü aldık. İnşallah 2022 sonunda camimizden ezan sesini duyacağız.

AYASOFYA KONUSU

Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur.

Hali hazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.

Balat'taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.

Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir.

Ayasofya'ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır.

Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir.

Ülkemize Ayasofya üzerinden yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımızı hedef almaktadır.

Biz ülkemizde müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz.