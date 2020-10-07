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Başkan Erdoğan Kuveyt'te! İşte masadaki konular...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt’e geldi. Detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı...