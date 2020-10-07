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Başkan Erdoğan Kuveyt'te! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 07.10.2020 12:43
Güncelleme:07.10.2020 12:52
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etmişti. Gelen son dakika bilgisine göre Erdoğan, Kuveyt'e ulaştı. Başkan Erdoğan'ın hem taziye ziyareti yapacağı hem de yeni Kuveyt emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tebrik edeceği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.15'te Kuveyt'e geldi.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuveyt'e geldi.

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