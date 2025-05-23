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Başkan Erdoğan: Kürtajın özünde cinayet vardı

Başkan Erdoğan: Kürtajın özünde cinayet vardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 15:51
Başkan Erdoğan, “Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Normalleştirilmesine göz yummayacağız. Kürtaj yine aynı çevreler tarafından meşrulaştırıldı. Demografik dengemiz altüst oldu. TÜİK'in açıkladığı veriler, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikeyi ortaya koyuyor. Doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Bu kritik eşiğin çok altında seviyedir.” sözlerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Kürtajın özünde cinayet vardı
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