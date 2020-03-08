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Başkan Erdoğan kurdeleyi kesip otomobille yolu test etti! Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açıldı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan katılımcılarla açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, açılış törenin ardından makam aracıyla otoyolu kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.
Erdoğan, açılış törenin ardından makam aracıyla otoyolu kullandı.
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