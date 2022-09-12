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Başkan Erdoğan kritik 2 zirveye katılacak! Putin ile görüşecek

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 10:23
Başkan Erdoğan'ın bu hafta yoğun bir tempo bekliyor. Önümüzdeki günlerde katılacağı iki kritik zirvede, Başkan Erdoğan'ın çantasında önemli dosyalar olacak. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Putin'le tahıl koridoru ve Ukrayna krizini değerlendirecek olan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda da F-16 meselesi ile PKK'ya verilen desteğin sonlanmasını gündeme getirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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