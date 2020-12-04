Başkan Erdoğan 'Aşı olur musunuz?' sorusuna verdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıtladı. Başkan Erdoğan bir basın mensubunun 'Kovid-19 aşısı olacak mısınız?' sorusuna ise 'Sağlık için gerekeni yapar ve örnek olurum' diyerek yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 aşısına yönelik yaptığı o açıklamalar;

Çeşitlilik kesinlikle var. Bizim Uğur bey ile ben de bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Covid konusunda ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor.