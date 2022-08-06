Başkan Erdoğan Kocaeli’de yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapacak

Son dakika haberi… Kocaeli’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı yaşanıyor. Başkan Erdoğan bugün Kocaeli’de yapımım tamamlanan projelerin açılışının yapacak ve aynı zaman Bilişim Vadisi’nde yapılacak ödül törenine katılacak. Başkan Erdoğan İzmit’te meydanda kendini heyecanla bekleyen vatandaşlara da seslenecek. Gelişmeleri A haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan AK Parti MKYK Üyesi olan Davut Şiviloğlu değerlendirdi.

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