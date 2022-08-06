06 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Kocaeli’de yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapacak
Son dakika haberi… Kocaeli’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı yaşanıyor. Başkan Erdoğan bugün Kocaeli’de yapımım tamamlanan projelerin açılışının yapacak ve aynı zaman Bilişim Vadisi’nde yapılacak ödül törenine katılacak. Başkan Erdoğan İzmit’te meydanda kendini heyecanla bekleyen vatandaşlara da seslenecek. Gelişmeleri A haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan AK Parti MKYK Üyesi olan Davut Şiviloğlu değerlendirdi.