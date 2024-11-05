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Başkan Erdoğan Kırgızistan'da: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000'e girdi

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000'e girdi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 13:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni Ziyaret ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Manas Üniversitesi'nin üst üste iki kez dünyanın en iyi bin üniversitesi listesine girdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Medeniyet değerleriniz ile inancınız ile, aileniz ile, idealleriniz ile bağlarınızı asla koparmayın. Milletinize ve ülkenize olan sorumlulukları ihmal etmeyin. 40 yıldır envai çeşit terör örgütü ile mücadele etmiş ve ağır bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Sizi kendi ideolojisine esir etmek isteyenlere prim vermeyin." dedi..
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