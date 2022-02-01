01 Şubat 2022, Salı
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Başkan Erdoğan "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filminin müziğini seslendiren lise öğrencisini canlı dinledi
Başkan Erdoğan Trabzon'da Akçaabat Halk Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Lise öğrencisi Ceren Ece Öksüz "İyi ki Varsın Eren" filminim müziğini kendisinin seslendirdiğini söylemesi üzerine Erdoğan, şarkıyı söylemesini istedi. Liseli öğrenci kız filmin müziği olan ve yöredeki kadınları imece usulü çalışırken seslendirdikleri "He Yamo" türküsünü seslendirdi.