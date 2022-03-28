28 Mart 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan KDV oranlarında indirime gidildiğini açıkladı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada çok sayıda ürüne KDV indirimi geldiğini duyururken alınan kararın detayları da paylaştı.