28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan KDV oranlarında indirime gidildiğini açıkladı

Başkan Erdoğan KDV oranlarında indirime gidildiğini açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2022 20:29
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada çok sayıda ürüne KDV indirimi geldiğini duyururken alınan kararın detayları da paylaştı.
Başkan Erdoğan KDV oranlarında indirime gidildiğini açıkladı
Başkan Erdoğan KDV oranlarında indirime gidildiğini açıkladı
Bir İETT klasiği! Bağcılar’da alev alev yanan otobüs büyük korku yarattı
Bir İETT klasiği! Bağcılar'da alev alev yanan otobüs büyük korku yarattı
Müzakereler nasıl sonuçlanacak?
Müzakereler nasıl sonuçlanacak?
İşte müzakere masasının başlıkları
İşte müzakere masasının başlıkları
PKK, Suriye’de camiye saldırdı!
PKK, Suriye'de camiye saldırdı!
Hangi ülkeler mayın tehdidi altında?
Hangi ülkeler mayın tehdidi altında?
Kiev’e füzeli saldırı! İşte izleri…
Kiev’e füzeli saldırı! İşte izleri…
Savaşın tanıkları canlı yayında!
Savaşın tanıkları canlı yayında!
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Avrupa’da geniş yankı buldu
Avrupa’da geniş yankı buldu
Karadeniz’de ne kadar mayın var?
Karadeniz’de ne kadar mayın var?
SİHA böyle vurdu
SİHA böyle vurdu
Daha Fazla Video Göster