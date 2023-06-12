Başkan Erdoğan Kazakistan lideri Tokayev'e yangında ölen 14 orman işçisi için taziyelerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak, Kazakistan'daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, Kazakistan'ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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