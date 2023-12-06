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Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Kabine’nin gündeminde ne var?

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 09:07
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşü ayağının tozuyla Kabine toplantısına başkanlık edecek. Bugün yapılacak toplantının gündeminde ne olacak? Detayları A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.
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Kabine’nin gündeminde ne var?
Kabine’nin gündeminde ne var?
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