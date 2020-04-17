Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.